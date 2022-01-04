Немецкая клиника подтвердила отравление Навального

18:27 24 Август Киев, Украина

Немецкая клиника "Шарите", куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный , подтвердила факт отравления политика.

"То, что Алексея отравили, утверждалось нами с самого начала, несмотря на заявления омских врачей и государственных пропагандистов. Теперь наши слова подтверждены анализами в независимых лабораториях. Отравление Навального больше не гипотеза, а факт", - написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш

Также она разместила фотографию пресс-релиза Шарите

Перевод пресс-релиза:



"Клиническое исследование указывает на отравление Алексея Навального



С субботы врачи университетской клиники Шарите работают с Алексеем Навальным. Пациент находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья является серьезным, однако в настоящее время нет острой угрозы жизни.



Команда врачей досконально обследовала пациента после его поступления. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще не установлено, поэтому назначены дополнительные исследования широкого спектра. Действие отравляющего вещества, то есть подавление выработки холинэстеразы в организме, подтверждено многократно в независимых лабораториях.



В соответствии с диагнозом пациент получает антидот — атропин. Исход заболевания остается неопределенным, и долгосрочные последствия, в особенности в области нервной системы, в настоящий момент времени не могут быть полностью исключены.



Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной. Эта публикация о состоянии его здоровья сделана клиникой Шарите с ее согласия."