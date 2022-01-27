Нелицеприятные разборки депутаток Рады в прямом эфире ТВ

11:42 11 Сентябрь Киев, Украина

В момент высокого психологического напряжения испытывается внутренняя сущность человека. Именно в таких ситуациях раскрываются все его внутренние резервы и можно увидеть, на что способен он как личность.

Самым неприглядным образом проявили себя в эфире телеканала 1+1 депутаты Верховной Рады от Слуги народа Ирина Верещук и Ирина Геращенко от Европейской солидарности, когда устроили словесную перепалку.

Верещук спросила, где Геращенко родилась. Та ответила, что в Черкассах. "Черкассах? А так звучит, будто вы киевлянка в пятом поколении. Поэтому спокойнее, пожалуйста, про киевлян", - заявила Верещук. В свою очередь, Геращенко призвала оппонентку перестать делить людей на киевлян и не киевлян: "Я вас очень прошу: не делите киевлян на "понаехавших". Потому что здесь очень много людей смотрят эфир". Также Геращенко посмеялась над Верещук из-за ее недавних съемок в ролике с "полетом" над центром Киева. Геращенко спросила у Верещук, которую Слуга народа выдвинула кандидатом в мэры Киева: "Без зонта сегодня?" На это Верещук ответила: "Это остроумно, вы считаете?" Геращенко ответила: "Я считаю, что да. Это же ваш ролик". В дальнейшем выступлении Верещук обратилась к Геращенко, напомнив ей о деятельности прошлой власти. "Госпожа Ирина, мне зонтик действительно помог увидеть Ленинскую кузницу, Подольско-Воскресенский мост. Ванты, которые покрасили на Ленинской кузнице в 2017 году за большие миллионы, сотни миллионов гривен, которые потом куда-то исчезли. А потом это хищение. А потом крупные магазины Рошен, которые, как грибы после дождя, выросли в Киеве при таком плодотворном сотрудничестве господина Порошенко и господина Кличко", - сказала Верещук.

Ранее Верещук заметили на съемках видеоролика: ее с помощью специального механизма подняли в воздух над пешеходным мостом до Владимирской горки. Кандидат одета в желтый плащ, в руках у нее зеленый зонтик.

Предполагается, что в ролике Верещук предстанет в образе Мэри Поппинс - летающей няни-волшебницы, сказочного персонажа детской писательницы Памелы Трэверс. По данным СМИ, вместо Верещук для предвыборного ролика с зонтиком в небо отправили дублершу.

Ранее депутат ВР от Слуги народа Гео Лерос прокомментировал драку с коллегой однопартийцем Максимом Бужанским, произошедшую в сессионном зале парламента 5 декабря 2019 года. Драка произошла после того, как Лерос в закрытом чате якобы оскорбил коллегу по парламентской фракции Ирину Верещук.