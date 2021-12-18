Названы условия возвращения воды в Крым

17:55 07 Август Киев, Украина

Украина вернет воду в Крым только в двух случаях, после деоккупации или если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

При этом в правительстве подчеркнули, в случае гуманитарной катастрофы вода будет предназначена исключительно для украинских граждан, Украина не будет поставлять воду «оккупантам и оккупационным войскам, для нужд военных баз».



Об этом сообщил премьер-министр Денис Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно в Крыму или в другом месте, будет обеспечивать украинской водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д.», - сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что на данный момент технически невозможно возобновить подачу днепровской воды в Крым.

«Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — резюмировал Шмыгаль.





