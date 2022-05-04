Названо число участников парада 24 августа

В торжественном параде, который пройдет на Крещатике в Киеве, примут участие тысячи военных и сотни единиц военной техники.
Об этом сообщил представитель Центрального управления безопасности военной службы ВСУ Руслан Сергиенко на форуме Украина 30 в понедельник, 2 августа.
Также запланировано торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации. Кроме того, состоится показ вооружения и военной техники в Одессе.
Он отметил, что на реке Днепр основными элементами являются воздушный показ самолетов и вертолетов, морской показ катеров с высадкой десанта, прохождение гражданских яхт и катеров.
Сергиенко отметил, что впервые в начале парада войск представители сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями стран-партнеров пронесут государственный флаг Украины.
Также в параде впервые примут участие кинологическое подразделение страны и около 15 стран-партнеров.
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