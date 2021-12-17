Назначен глава Национального Банка Украины

15:56 16 Июль Киев, Украина





До последнего выбор Зеленского держался в строгом секрете: кого президент подаст на голосование, не знали даже самые влиятельные депутаты. О том, что “под купол Рады” подают именно Шевченко, многие парламентарии узнали, только когда Офис президента зарегистрировал на сайте Рады соответствующий проект постановления (это было вечером 15 июля).



Его кандидатуру поддержали 332 нардепа, проголосовав за проект постановления №3857.



Шевченко – первый руководитель НБУ, назначенный при Владимире Зеленском. Он приходит в



Как Кирилл Шевченко может изменить политику НБУ? Кирилл Шевченко назначен новым председателем Национального банка Украины, решение было принято Верховной Радой, 16 июля.До последнего выбор Зеленского держался в строгом секрете: кого президент подаст на голосование, не знали даже самые влиятельные депутаты. О том, что “под купол Рады” подают именно Шевченко, многие парламентарии узнали, только когда Офис президента зарегистрировал на сайте Рады соответствующий проект постановления (это было вечером 15 июля).Его кандидатуру поддержали 332 нардепа, проголосовав за проект постановления №3857.Шевченко – первый руководитель НБУ, назначенный при Владимире Зеленском. Он приходит в Нацбанк на смену Якову Смолию, который подал в отставку две недели назад.

Выступая перед депутатами в финкомитете, он заявил, что намерен сохранить общий курс Нацбанка, но при этом расширить его влияние на кредитование реального сектора. “Я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы. В этом смысле инструмент инфляционного таргетирования показал свою эффективность. Но в нынешних условиях он должен соответствовать другим целям: создание фундамента для экономического развития. Как глава НБУ я сделаю все от меня зависимое для этого”. – сказал Шевченко

По его словам, у регулятора есть ряд постановлений, которые облегчают банкам потребительское кредитование, но усложняют кредиты реальному сектору.

“НБУ должен создать нормативные условия для того, чтобы банки участвовали в развитии экономики, облегчить кредитование сложных проектов их реального сектора, то есть снизить нагрузку на резервы и капитал”, – сказал он.

Также Шевченко заявил, что приоритетными для него будут вопросы стабильности курса гривны, сотрудничества международных кредиторов и главное – стабильной инфляции.

“Я хочу заявить, что как глава НБУ не допущу не контролированной инфляции”, – сказал он.

Досье

Кирилл Шевченко 25 лет работает в банковском секторе Украины. Он получил бухгалтерское образование в Харьковском экономическом университете, его карьера началась в 1994-м в Украинском кредитном банке (предок современного А-Банка семьи Суркисов).



С 1995 по 2006 Шевченко работал в банке Финансы и Кредит Константина Жеваго, где дошел до уровня зампредправления.



С 2006-го начинается его карьера в госсекторе: три года Шевченко возглавляет Госипотечное учреждение, в 2009-м становится советником премьер-министра Юлии Тимошенко. В этот же момент государство фактически национализировало Укргазбанк, купив 94,9% акций финучреждения. Шевченко сначала стал представителем Кабмина в набсовете банка, позже – назначен заместителем предправления.



В 2010-м Шевченко вместе со своим бизнес-партнером и на тот момент первым замминистра финансов Вадимом Копыловым (работал в Минфинах при премьерах Викторе Януковиче и Николае Азарове) покупает небольшой Терра Банк. В 2012-м партнеры продали финучреждение: как сообщали СМИ, структурам Руслана Циплакова – близкого друга одного из сыновей Януковича.



После этого до 2014 года Шевченко работал советником главы Ощадбанка Сергея Подрезова. После смены власти в начале 2014-го – возвращается в Укргазбанк на должность председателя правления. Банком он руководит до назначения главой НБУ в июле 2020-го.