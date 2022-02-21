Навальный: Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий

10:32 01 Октябрь Киев, Украина

Алексей Навальный проявил несвойственную ему откровенность в интервью немецкому изданию Der Spiegel. Оппозиционер не сомневается, что его отравили, и за этим стоит лично Путин.



"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", - заявляет политик.



В интервью он подтвердил, что после лечения в Германии вернется в Россию.



"Моя работа сейчас – оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!" - заявил Навальный.



По словам журналистов, Навальный шутит и много смеется. Передвигается блогер в сопровождении охраны.



В отношении него также усилили меры предосторожности: воду, предназначенную для политика во время интервью, выбрали случайным образом из холодильника в редакции издания. "Однако, когда он хочет налить себе воды из бутылки, это удается ему с трудом, так сильно дрожат его руки", - пишет издание.