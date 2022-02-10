Навальный рассказал о своем самочувствии и восстановлении после отравления

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение в немецкой клинике Шарите, рассказал, как идет его восстановление после отравления.
На первых порах после выхода из комы он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, написал политик в своем Instagram.
«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: „Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово“. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», — поделился подробностями Навальный.
«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: „О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — написал Навальный.
Также оппозиционер поблагодарил врачей берлинской клиники Шарите за оказанную ему помощь.
«Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», — пошутил он.
На первых порах после выхода из комы он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать, написал политик в своем Instagram.
«Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: „Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово“. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», — поделился подробностями Навальный.
«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: „О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт“. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», — написал Навальный.
Также оппозиционер поблагодарил врачей берлинской клиники Шарите за оказанную ему помощь.
«Они превратили меня из „технически живого человека“ в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества — человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», — пошутил он.
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