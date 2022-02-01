Навальный хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело

Оппозиционер Алексей Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только будет чувствовать себя хорошо. Об этом в понедельник, 14 сентября, со ссылкой на источники в службе безопасности Германии сообщила газета The New York Times.
"Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сказал собеседник издания.
По его словам, Навальный "полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится".
Также сообщается, что в ходе разговора с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним.
Ранее представители клиники Charite заявили, что состояние блогера улучшилось настолько, что его полностью отключили от искусственной вентиляции легких.
"Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сказал собеседник издания.
По его словам, Навальный "полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится".
Также сообщается, что в ходе разговора с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним.
Ранее представители клиники Charite заявили, что состояние блогера улучшилось настолько, что его полностью отключили от искусственной вентиляции легких.
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