Навальный хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело

08:07 15 Сентябрь Киев, Украина

Оппозиционер Алексей Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только будет чувствовать себя хорошо. Об этом в понедельник, 14 сентября, со ссылкой на источники в службе безопасности Германии сообщила газета The New York Times.

"Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сказал собеседник издания.

По его словам, Навальный "полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится".

Также сообщается, что в ходе разговора с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним.

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