НАТО: сотрудники по Альянсу поддерживают США и солидарны с санкциями в отношении России

В НАТО отреагировали полной поддержкой и солидарностью на санкции США против России и призвали РФ немедленно прекратить свое дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства.
Об этом говорится в заявлении НАТО.
В НАТО отметили, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум.
В Альянсе также осудили отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
В Альянсе добавили, что НАТО остается открытым для периодического, целенаправленного и значимого диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным.
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