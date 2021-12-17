НАТО намерено пересмотреть комплексный пакет помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг представил ежегодный доклад, в котором говорится о намерениях Североатлантического альянса пересмотреть комплексный пакет помощи Украине в 2021 году .
Так, согласно информации Столтенберга, Украина получала в 2020 году средства по 16 различным программам сотрудничества с НАТО. В частности, пандемия коронавируса не помешала провести курсы по подготовке сотен украинских специалистов из правительства, которые работают в направлении евроатлантической интеграции. В Альянсе также поддержали Программу перехода с военной карьеры на гражданскую в сотрудничестве с Минветеранов.
Так, согласно информации Столтенберга, Украина получала в 2020 году средства по 16 различным программам сотрудничества с НАТО. В частности, пандемия коронавируса не помешала провести курсы по подготовке сотен украинских специалистов из правительства, которые работают в направлении евроатлантической интеграции. В Альянсе также поддержали Программу перехода с военной карьеры на гражданскую в сотрудничестве с Минветеранов.
Пересмотр пакета помощи в НАТО обещают завершить уже в текущем году.
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