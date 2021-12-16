Население Крыма не испытывает нужды в воде
06:33 10 Июль Киев, Украина
На сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму нет проблем с водой для населения, на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ей пользовалось.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода", - отметил он.
Далее Данилов объяснил свою позицию о том, что поставлять воду в Крым у Украины на сегодняшний день нет никакого морального права.
"До того времени пока Крым неукраинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечены на 100%", - сказал Данилов.
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