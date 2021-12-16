Население Крыма не испытывает нужды в воде

06:33 10 Июль Киев, Украина

На сегодняшний день в оккупированном Россией Крыму нет проблем с водой для населения, на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ей пользовалось.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода", - отметил он.

Далее Данилов объяснил свою позицию о том, что поставлять воду в Крым у Украины на сегодняшний день нет никакого морального права.