Нарушения режима тишины привели к гибели украинского солдата - подробности

Пресс-служба штаба проведения операции Объединенных сил опубликовала сводку за прошедшие сутки. Российские оккупанты 13 раз нарушали режим тишины и совершали обстрел украинской территории. Согласно сводке есть не только раненные, но и убитый солдат с украинской стороны.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм. Неподалеку Новотошковское российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановка противник применял минометы 82-го калибра. Неподалеку Новомихайловка враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А у Орехова российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщили в штабе.

Кроме того, один военный получил ранения, еще двое - боевое травмирование.

"Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное ", - отчитались военные.

По состоянию на 7:00 утра, 10 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного, что на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм. Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Реакция украинской стороны