Нарушение прав человека в Крыму: ООН приняла обновленную резолюцию

08:55 19 ноября Киев, Украина

Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму на заседании комитета Генассамблеи ООН





Украинские дипломаты отметили, что одобрение проекта уже пятой подряд, обновленной и усиленной резолюции, является "важным вкладом в продолжение международного давления на РФ" в связи с аннексией Крыма. Третий комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Как заявил МИД Украины, внешнеполитическое ведомство страны "приветствует это решение комитета ГА ООН".Украинские дипломаты отметили, что одобрение проекта уже пятой подряд, обновленной и усиленной резолюции, является "важным вкладом в продолжение международного давления на РФ" в связи с аннексией Крыма.

"Резолюция констатирует продолжение Россией противоправной деятельности согласно международному гуманитарному праву, включая переселение российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью модификации демографического состава населения. Это, в частности, негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и заставляет их покидать Крым, что является скрытой формой депортации лиц, защищенных Женевскими конвенциями в условиях оккупации", - сообщили в МИД Украины.

В свою очередь, советниница главы МИД Эмине Джапарова отметила, что это "предварительное, сигнальное голосование", а сам глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Ассамблея будет голосовать за указанную резолюцию только в декабре.

"Это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права", - считает чиновник.

Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на территорию временно аннексированного полуострова.