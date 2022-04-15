Нарушение прав человека в Крыму: ООН приняла обновленную резолюцию

Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму на заседании комитета Генассамблеи ООН.
Третий комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Как заявил МИД Украины, внешнеполитическое ведомство страны "приветствует это решение комитета ГА ООН".
Украинские дипломаты отметили, что одобрение проекта уже пятой подряд, обновленной и усиленной резолюции, является "важным вкладом в продолжение международного давления на РФ" в связи с аннексией Крыма.
Украинские дипломаты отметили, что одобрение проекта уже пятой подряд, обновленной и усиленной резолюции, является "важным вкладом в продолжение международного давления на РФ" в связи с аннексией Крыма.
В свою очередь, советниница главы МИД Эмине Джапарова отметила, что это "предварительное, сигнальное голосование", а сам глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Ассамблея будет голосовать за указанную резолюцию только в декабре.
Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на территорию временно аннексированного полуострова.
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