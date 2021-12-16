Нарушая режим "тишины", сепаратисты обстреляли позиции ВСУ

В очередной раз сепаратисты показали, что не намерены соблюдать никакие договоренности. Уже с утра сегодня ими был трижды нарушен так называемый режим"тишины". Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, противник продолжил обстрелы позиций ВСУ.

Так, около 10:30 сепаратисты совершили три выстрела из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных сил неподалеку Причепиловки. Ещё на рассвете из минометов они обстреляли защитников Опытного.

Также противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС возле Водяного.

Украинские военные в ответ на обстрелы сепаратистов отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств. Потерь среди защитников нет. Потери противника уточняются.

Напомним, что ранее в Киев доставили 13 военных, раненых на Донбассе. Перед этим раненых бойцов лечили в Харькове, где медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Также сообщалось, что сепаратисты разрезали тело погибшего на Донбассе медика. Из тела удалили пораженные органы и кости, а также поражающие элементы, поэтому теперь невозможно установить, из какого оружия был ранен медик.