Народный депутат Валерий Давыденко найден застреленным в своем офисе

Вечером 23 мая в Киеве в собственном офисе на улице Большая Васильковская был найден мертвым народный депутат Валерий Давыденко. Об этом сообщили Илья Кива и телеканала "Еспресо".

Его нашли в туалете застреленным в голову. Рядом лежал пистолет. "Еспресо" предполагает, что это самоубийство.

Кива также сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе, но не привел никаких деталей.

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Telegram со ссылкой на полицию заявил, что тело нардепа нашла уборщица (на момент публикации новости сообщений об инциденте на сайте киевского управления Нацполиции не было). Рядом с погибшим был пистолет.

Информацию о гибели нардепа подтвердил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. На своей странице в Facebook он написал:

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным огнестрельным ранением головы. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии."

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года.