Народный депутат Валерий Давыденко найден застреленным в своем офисе

Вечером 23 мая в Киеве в собственном офисе на улице Большая Васильковская был найден мертвым народный депутат Валерий Давыденко. Об этом сообщили Илья Кива и телеканала "Еспресо".
Его нашли в туалете застреленным в голову. Рядом лежал пистолет. "Еспресо" предполагает, что это самоубийство.
Кива также сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе, но не привел никаких деталей.
Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Telegram со ссылкой на полицию заявил, что тело нардепа нашла уборщица (на момент публикации новости сообщений об инциденте на сайте киевского управления Нацполиции не было). Рядом с погибшим был пистолет.
Информацию о гибели нардепа подтвердил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. На своей странице в Facebook он написал:47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Довіра" с декабря 2019 года.
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