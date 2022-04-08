Народные депутаты имеют двойное гражданство и скрывают это - Дунда

У народных депутатов Украины есть второе гражданство. Эту тему недавно подняли в Офисе Президента. Цель – выяснить кто из народных избранников имеет второй паспорт и опубликовать эту информацию публично. Как заметил Олег Дунда («Слуга народа») – законодательство Украины не предусматривает потерю мандата в связи с двойным гражданством.

Единственный вариант потерять мандат - это потерять гражданство Украины. По словам Дунды, многие депутаты не хотят рассказывать о своем двойном гражданстве. Он сказал, что в Раде есть нардепы с российскими, американскими, польскими, венгерскими и австрийскими паспортами, всего более 50 депутатов имеют не только украинский паспорт.

Официально выяснить, есть ли у человека двойное гражданство, невозможно без заключения межгосударственных соглашений. Единственным исключением является то, если человека разыскивает Интерпол. Поэтому двойное гражданство - распространенная практика среди украинских политиков.

Олег Дунда сказал, что советует таким как Кира Рудик, если она таки имеет гражданство Соединенных Штатов Америки, признаться публично. Поскольку можно все узнать даже несмотря на межгосударственные соглашения.

"Так или иначе о вашем двойное гражданство будет известно. Спецслужбы об этом будут знать. Если же депутаты будут скрывать, то для них есть риск шантажа ", - пояснил Дунда.

По приблизительным оценкам, как сообщил Дунда, в Украине от 3 до 4 миллионов граждан с двойным гражданством. Из них больше всего именно с российскими паспортами. А именно примерно 1,5 - 2 миллиона.

"За 20 - 30 лет, к сожалению, Украина так не смогла решить проблему. Даже в 2014 году, когда на нас напала государство-агрессор и мы понесли территориальные потери. Нужно понимать, что люди, которые являются гражданами России, находятся под давлением ", - сказал депутат.

Дунда рассказал, что пакет законопроектив подали в январе 2021 года. Он должен урегулировать проблему с двойным гражданством. Говорится о том, что украинцы могут получать иностранные паспорта, но должны стать на учет.

Граждан, имеющих 2 паспорта, официально допускать к избирательному процессу. Однако избиратели должны знать, что кто-то из кандидатов имеет гражданство другой страны. Также будет доступ к исполнительной власти и большинства должностей. Однако в тех структурах, где есть государственные тайны, такое хотят запретить, поскольку риски непрозрачных действий.

"Слуга" отметил, что когда разрабатывали законы, то также опирались на опыт Европейского суда по правам человека. Согласно ему, страны на стадии развития, могут учитывать агрессию и свои финансовые возможности и вводить временные ограничения относительно избирательного права. Это меры безопасности.

Сейчас нардепы в процессе дискуссий и определяют окончательные нормы, которые вынесут на голосование в Верховной Раде. Дунда уверен, что законы примут, как минимум, в первом чтении 2021 года.