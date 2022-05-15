Нардепы ВР содержат при себе более 4 тысяч помощников за деньги бюджета

19:15 11 августа Киев, Украина

Если вас беспокоит завышенное число народных избранников в Верховной Раде, то поберегите нервы: работающие в Раде 421 нардеп, в свою очередь содержат штат 4188 помощников. Об этом сегодня, 11 августа, сообщило движение Честно.

Указано, что большинство помощников работает на общественных началах – 3130, меньшая часть – по трудовым договорам – 990, а 68 помощников – по срочному трудовому договору по совместительству.

В Честно напомнили, что "корочка" дает право помощникам нардепов беспрепятственно проходить в ряд государственных органов и учреждений, тюрем и других спецучреждений, посещать заседания местных органов власти, бесплатно пользоваться информационными базами данных, телекоммуникационными сетями совета и органов местного самоуправления и тому подобное. Поэтому желающих ее получить много.

Согласно закону О статусе народного депутата Украины, каждый нардеп может иметь до 31 помощника-консультанта – как по срочному трудовому договору на постоянной основе, так и на общественных началах.

Больше всего помощников во фракции Слуги народа. Однако если считать количество помощников в среднем на одного нардепа, то больше всего их – 14 и 13 – у фракций Батькивщины и ОПЗЖ, а также у группы Довира. Наименьшее количество помощников на одного нардепа – восемь – во фракции Голос.

В персональном измерении максимальное количество помощников – 31 – имеет нардеп от ОПЗЖ Юрий Павленко.

Во фракции Батькивщины больше всего помощников – 29 – имеет нардеп Вадим Ивченко.

В провластной фракции Слуга народа больше всего помощников – 29 – имеют нардепы Сергей Мандзий, Святослав Юраш и Юлия Овчинникова.

Во фракции ЕС 24 помощника имеет мажоритарщик из Львовской обл. Михаил Бондарь, во фракции Голоса – депутат Соломия Бобровская (22), в депутатской группе Довира – нардепы Сергей Шахов (25), Максим Ефимов (24) и закарпатский мажоритарщик Роберт Горват (24).

В группе За майбутне лидирует по количеству помощников мажоритарщик из Хмельницкой области, основатель сети строительных супермаркетов Эпицентр Александр Герега (24).

Напомним, помощником-консультантом народного депутата может быть только гражданин Украины, который свободно владеет государственным языком и имеет степень не ниже младшего бакалавра или бакалавра.

Что касается оплаты труда помощников, то каждый нардеп, во-первых, сам определяет количество помощников-консультантов (которые работают по срочному трудовому договору на постоянной основе или по совместительству, или на общественных началах), во-вторых, распределяет месячный фонд зарплаты.

Расходы на помощников привязаны к прожиточному минимуму на 1 января каждого года и составляют 25 минимумов. "Платить" депутат может максимум десяти помощникам, ведь закон обязывает выплачивать минимум минималку. В 2020 году на помощников депутатов из бюджета ежемесячно уходило более 22 млн грн, или более 260 млн гривен в год.

Ранее сообщалось, что помощника нардепа задержали на взятке. Почти за $6 тысяч он обещал "решить" вопрос о выделении участка участникам ООС.