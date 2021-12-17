НАПК приступило к проверке декларации Владимира Зеленского

Декларацию президента Украины Владимира Зеленского проверят в соответствующих инстанциях, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) уже приступило к проверке деклараций Зеленского. Всего ведомство проверит 13 человек, в том числе действующих и бывших чиновников Кабмина:
- министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко;
- экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета;
- бывшего министра здравоохранения Ильи Емца;
- экс-министра обороны Андрея Загороднюка;
- бывшего министра иностранных дел Павла Климкина;
- экс-министра культуры Евгения Нищука:
- экс-президента Украины Петра Порошенко.
Кроме того, агентство проверит декларации главы облгосадминистрации Алексея Кучера и первого замначальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера.
Декларации для проверки определены новым порядком проведения контроля.
Напомним, в конце мая НАПК информировало, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.
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