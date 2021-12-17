НАПК приступило к проверке декларации Владимира Зеленского

13:20 20 Июль Киев, Украина

Декларацию президента Украины Владимира Зеленского проверят в соответствующих инстанциях, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) уже приступило к проверке деклараций Зеленского. Всего ведомство проверит 13 человек, в том числе действующих и бывших чиновников Кабмина:

министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко;

экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета;

бывшего министра здравоохранения Ильи Емца;

здравоохранения Ильи Емца; экс-министра обороны Андрея Загороднюка;

бывшего министра иностранных дел Павла Климкина;

иностранных дел Павла Климкина; экс-министра культуры Евгения Нищука:

экс-президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, агентство проверит декларации главы облгосадминистрации Алексея Кучера и первого замначальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера.

Декларации для проверки определены новым порядком проведения контроля.

"Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками", - отмечают в НАПК.

Напомним, в конце мая НАПК информировало, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.