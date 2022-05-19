Напавшие на корреспондента националисты принесли свои извинения

Нападение на журналиста во время протестов на Банковой стало возмутительным фактом. Но вчера на странице Нацкорпуса в Telegram появилось сообщение о том, что виновные в избившие фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного участники акции протеста возле ОПУ извинились и более того "понесли наказание".
В то же время организация не назвала имен нападавших и не уточнила, являются ли они членами Нацкорпуса.
В посте опубликовано совместное фото Кужельного и лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого.
Как рассказали напавшие на фотокора, к ним якобы подошли двое неизвестных молодых людей, которые сказали, что корреспондент "Букв" фотографирует участников акции "Остановим капитуляции", а затем "сливает информацию" людям, которые угрожают националистам.
Кужельный напомнил, что сначала показал журналистское удостоверение, а уже после этого его начали бить.
Напомним, в Киеве на акции у Офиса президента на Банковой в субботу, 14 августа, избили журналиста.
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