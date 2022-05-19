Напавшие на корреспондента националисты принесли свои извинения

12:04 15 августа Киев, Украина

Нападение на журналиста во время протестов на Банковой стало возмутительным фактом. Но вчера на странице Нацкорпуса в Telegram появилось сообщение о том, что виновные в избившие фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного участники акции протеста возле ОПУ извинились и более того "понесли наказание".

"На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру. Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим прощения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно, мы за него и отвечаем", - говорится в сообщении политсилы.

В то же время организация не назвала имен нападавших и не уточнила, являются ли они членами Нацкорпуса.

В посте опубликовано совместное фото Кужельного и лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого.

Как рассказали напавшие на фотокора, к ним якобы подошли двое неизвестных молодых людей, которые сказали, что корреспондент "Букв" фотографирует участников акции "Остановим капитуляции", а затем "сливает информацию" людям, которые угрожают националистам.

"Была информация, что он сливает активистов-националистов. Делает фото и потом сливает информацию", - пояснил свой поступок нападающий.

Кужельный напомнил, что сначала показал журналистское удостоверение, а уже после этого его начали бить.

"После того, как я показал удостоверение, меня начали бить. Вы понимаете, что это было нападение? ", - спросил он. "Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия. Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям Поэтому я искренне извиняюсь за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить - то твое право ", - заявил один из нападавших.

Напомним, в Киеве на акции у Офиса президента на Банковой в субботу, 14 августа, избили журналиста.