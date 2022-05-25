Налоговая служба Украины подготовила компромиссный законопроект для ФЛП

17:26 19 декабря Киев, Украина

Становится очевидным, что борьба ФОПов против решений правительства приблизилась к мирному завершению. Как стало известно, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко сообщил о завершении разработки службой такого компромиссного законопроекта, который отвечает требованиям протестующих украинских предпринимателей. Теперь слово за ФОПами и парламентом.

"Совсем недавно, на прошлых выходных, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова... И мы нашли полный компромисс, даже как налоговая служба", - отметил глава ГНС.

При этом Любченко подчеркнул, что в документ законодательные изменения вносились в соответствии с требованиями протестующих представителей бизнеса.

"Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФОП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику", - заявил он.

Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с представителями микробизнеса по созданию координационного совета, призванного разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем ФОПов.

Напомним, накануне в акции протеста SaveФоп на Майдане Независимости приняли участие около 300 человек. Протестующие развернули полевую кухню.