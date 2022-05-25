Налоговая служба Украины подготовила компромиссный законопроект для ФЛП

Становится очевидным, что борьба ФОПов против решений правительства приблизилась к мирному завершению. Как стало известно, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко сообщил о завершении разработки службой такого компромиссного законопроекта, который отвечает требованиям протестующих украинских предпринимателей. Теперь слово за ФОПами и парламентом.
При этом Любченко подчеркнул, что в документ законодательные изменения вносились в соответствии с требованиями протестующих представителей бизнеса.
Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак провел совещание с представителями микробизнеса по созданию координационного совета, призванного разработать законодательные изменения для комплексного решения проблем ФОПов.
Напомним, накануне в акции протеста SaveФоп на Майдане Независимости приняли участие около 300 человек. Протестующие развернули полевую кухню.
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