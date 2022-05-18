Накопительные пенсии могут утвердить уже в 2022 году

Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник, 15 декабря.



Для этого, по ее словам, Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект во втором чтении.

"В 2021 году мы также введем второй уровень. Возможно, введение будет с 1 января 2022 года, но при условии, что законопроект №2683 примут в первом квартале 2021 года и все, от кого зависит внедрение, засучат рукава и очень хорошо поработают", - сказала она.