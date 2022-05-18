Накопительные пенсии могут утвердить уже в 2022 году

Если ВР не утвердит систему накопительных пенсий к концу 2021 года, содержать существующих пенсионеров в 2022 году придется благодаря повышению налогов.
Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник, 15 декабря.
Для этого, по ее словам, Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект во втором чтении.
Для этого, по ее словам, Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект во втором чтении.
В ином случае, придется повышать уровень Единого социального взноса.
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