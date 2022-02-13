Нагорный Карабах: боевые потери

06:26 28 Сентябрь Киев, Украина

 
За день в боях вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны погибло около 200 человек,  с армянской - 16. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян.

Отмечается, что Баку также потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников. При этом в Азербайджане данную информацию пока не комментировали.

По словам Ованисяна, ранения получили около 100 армянских военнослужащих, 10 из которых отправили на лечение в Ереван. Сообщалось о гибели 16 военных с армянской стороны.