Нагорный Карабах: боевые потери

За день в боях вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны погибло около 200 человек, с армянской - 16. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованисян.
Отмечается, что Баку также потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников. При этом в Азербайджане данную информацию пока не комментировали.
По словам Ованисяна, ранения получили около 100 армянских военнослужащих, 10 из которых отправили на лечение в Ереван. Сообщалось о гибели 16 военных с армянской стороны.
Отмечается, что Баку также потерял около 30 единиц бронетехники и около 20 беспилотников. При этом в Азербайджане данную информацию пока не комментировали.
По словам Ованисяна, ранения получили около 100 армянских военнослужащих, 10 из которых отправили на лечение в Ереван. Сообщалось о гибели 16 военных с армянской стороны.
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