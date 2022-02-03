Нафтогаз ждет от РФ около двух миллиардов долларов за транспортировку газа

Председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев сообщил, что России за использование украинской газотранспортной системы в 2020 году придется заплатить около двух миллиардов долларов.
Коболев заявил, что российский Газпром платит по принципу "качай или плати" - за забронированные мощности, а не за объемы прокачанного газа, что является хорошей прибылью для украинской ГТС.
По словам главы Нафтогаза, отказ Германии от участия в проекте строительства газопровода Северный поток-2 зависит от санкций США против этого трубопровода.
Ранее в Нафтогазе отметили, что Украина имеет перспективы, чтобы перейти от стагнации к росту добычи газа. Но новые направления и проекты несут в себе значительные риски, требуют значительных инвестиций и новых технологий.
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