Нафтогаз поднял тарифы на газ для производителей тепла

В связи с высоким спросом, который сохраняется в условиях прохладной погоды, и снижения запасов газа в ПХГ, компания Нафтогаз Трейдинг вынуждена сообщить крупным производителям тепловой энергии о повышении ценовой политики компании на май.

Цена газа установлена на уровне 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен).

Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.В компании напомнили, что с мая прекращается действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабмина.По словам и. о. генерального директора ГК Нафтогаз Трейдинг Ирины Журавлевой, вскоре теплокоммунэнерго смогут свободно выбирать поставщика газа.