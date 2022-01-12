Нафтогаз поднял тарифы на газ для производителей тепла

В связи с высоким спросом, который сохраняется в условиях прохладной погоды, и снижения запасов газа в ПХГ, компания Нафтогаз Трейдинг вынуждена сообщить крупным производителям тепловой энергии о повышении ценовой политики компании на май.
Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.
В компании напомнили, что с мая прекращается действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабмина.
По словам и. о. генерального директора ГК Нафтогаз Трейдинг Ирины Журавлевой, вскоре теплокоммунэнерго смогут свободно выбирать поставщика газа.
Цена газа установлена на уровне 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1000 куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен).
В компании напомнили, что с мая прекращается действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабмина.
По словам и. о. генерального директора ГК Нафтогаз Трейдинг Ирины Журавлевой, вскоре теплокоммунэнерго смогут свободно выбирать поставщика газа.
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