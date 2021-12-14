Националисты облили депутата от «Слуги народа» зеленкой

Журналист Павловский опубликовал в интернете видео, содержащее доказательство совершения противоправных действий со стороны активистов из числа националистов. Из представленных материалов видно, как распоясавшиеся националисты, облили зеленкой известного депутата от фракции «Слуга народа» Евгения Шевченко.

В ответ на указанные действия депутат назвал активистов фашистами.

Подкараулив депутата от фракции «Слуга народа» Евгения Шевченко у стен Верховной Рады, патриоты Украины националистического толка, облили зеленкой и неоднократно оскорбили. Разозлившийся депутат бежал вслед за своими обидчиками и кричал «Фашисты», а также произносил нецензурные выражения.

Происшествие имело место, 21 июля 2020 года в Киеве.

Активисты выкрикивали лозунги: "За суверенную Украину!"