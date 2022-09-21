Начиная с 26 февраля "Укрзализныця" прекращает продажу билетов в Ивано-Франковскую область

19:21 24 февраля Киев, Украина

Из-за резкой вспышки коронавируса на Ивано-Франковщине, руководство "Укрзализныци" приняло решение о приостановке продажи билетов в направлении этой области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Продажу билетов приостанавливают с 00:00 26 февраля.

"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, Укрзализныця совместно с Министерством инфраструктуры Украины разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться до мест назначения", - отметили в компании.

При этом 24-25 февраля все поезда будут следовать по обычному расписанию. В продаже на эти числа есть еще 4000 билетов на 15 поездов - так, чтобы все, кто хочет покинуть регион успели это сделать.

Кроме этого, УЗ расширяет возможности для возврата билетов.

"Пассажиры, которые из-за карантинных обстоятельств будут вынуждены изменить свои планы, смогут удобно и безопасно вернуть билеты в любой железнодорожной кассе страны, при этом им будет возмещена полная стоимость билета", - сказано в сообщении.

"А пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагаем альтернативные маршруты до станций Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское", - отметили в "Укрзализныце".