Начались работы по подъему затонувшего у пляжей Одессы танкера Delfi

Новости Одесса: Сегодня утром в Одессе приступили к долгожданному подъему затонувшего осенью 2019 года танкера Delfi. По сообщению местного 7 канала, танкер хотят поставить в надлежащее положение и отбуксировать подальше от пляжа. Чтобы поднять танкер, его будут пытаться выровнять с помощью канатов и буксиров. Всех отдыхающих попросили покинуть пляж. Полиция и военнослужащие Национальной гвардии оцепили место проведения операции.

Подробности происходящего комментирует в Facebook Глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Сегодня, 18 июля, началось переворачивание танкера Delfi, что позволит водолазам обследовать необходимые отсеки перед окончательным подъемом танкера", - отметил Куцый.

По его словам, сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi.

"Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации", - сообщил Куцый.

Он также добавил, что сейчас мобилизованы все участники: АМПУ, руководство Одесского порта, к процессу также присоединились представители бизнеса, которые предоставили буксир для переворачивания судна.

Напомним, танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября 2019 года. Штормовые волны сорвали с якоря судно, которое находилось в акватории порта Южный. Рядом с побережьем Одессы корабль лег на мель. Из корпуса танкера, который был поврежден при столкновении с волноломом, несколько раз фиксировали утечку нефтепродуктов.

В результате аварии танкера было загрязнено побережье. Позже выяснилось, что у корабля были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти.