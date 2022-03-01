06:38 07 Октябрь Киев, Украина

В Вооруженные силы России планируется направить 110 юношей из Феодосии, сообщил подконтрольный России глава администрации города Сергей Бовтуненко.



«Особое внимание в этот раз, как и в весеннюю призывную кампанию, будет уделено профилактическим мерам, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции – дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты, проведение термометрии. Призывники пройдут и тестирование на COVID-19», – написал глава администрации в Фейсбуке.