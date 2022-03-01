Началась осенняя "вербовка" крымчан в российскую армию

В Вооруженные силы России планируется направить 110 юношей из Феодосии, сообщил подконтрольный России глава администрации города Сергей Бовтуненко.
«Особое внимание в этот раз, как и в весеннюю призывную кампанию, будет уделено профилактическим мерам, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции – дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты, проведение термометрии. Призывники пройдут и тестирование на COVID-19», – написал глава администрации в Фейсбуке.
«Особое внимание в этот раз, как и в весеннюю призывную кампанию, будет уделено профилактическим мерам, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции – дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты, проведение термометрии. Призывники пройдут и тестирование на COVID-19», – написал глава администрации в Фейсбуке.
По данным МИД Украины, с 2014 года в российскую армию в аннексированном Крыму призвали около 25 тысяч человек. Министерство напомнило, что согласно международному гуманитарному праву, в частности Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещено принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.
В июле в Крыму вынесли 9 приговоров за уклонение от службы в российской армии.
Ранее Прокуратура АРК объявила о подозрении военному комиссару Евпатории и Сак из-за «принуждения крымчан служить в Вооруженных силах России». Прокурор АРК Игорь Поночовный сообщил, что жители Крыма, которых призвали в российскую армию, не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины.
Также в Прокуратуре АРК просят крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3 300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов соседней России.
В июле в Крыму вынесли 9 приговоров за уклонение от службы в российской армии.
Ранее Прокуратура АРК объявила о подозрении военному комиссару Евпатории и Сак из-за «принуждения крымчан служить в Вооруженных силах России». Прокурор АРК Игорь Поночовный сообщил, что жители Крыма, которых призвали в российскую армию, не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины.
Также в Прокуратуре АРК просят крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3 300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов соседней России.
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