Началась активная фаза подготовки к военным учениям Объединенные усилия-2021

12:01 28 июля Киев, Украина

Вооруженные силы Украины начали активную подготовку к учениям Объединенные усилия-2021, которые запланированы на конец сентября. По предварительной информации в них примут участие военнослужащие из около 15 стран-членов НАТО и партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил.



Отмечается, что учения состоятся в три этапа и будут проходить практически на всех полигонах ВСУ и в акватории Черного и Азовского морей.



Как заявил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по окончанию учений должна быть достигнута слаженность действий командования с органами военного управления ВСУ во время ведения операций.