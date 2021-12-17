Начал работу Центр противодействия дезинформации

17:20 06 Апрель Киев, Украина

Центр противодействия дезинформации станет эффективным оружием для защиты независимости и безопасности Украины.

Об этом заявил Андрей Ермак на встрече с послами «Большой семерки», Финляндии, Израиля, а также главами представительств ЕС и НАТО во время презентации Центра противодействия дезинформации.



В мероприятии также приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко и заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

Об этом сообщает сайт президента, 6 апреля.



Андрей Ермак поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и солидарность, которую лидеры государств выражают в разговорах с Президентом Владимиром Зеленским.

Он рассказал, что идея создания Центра противодействия дезинформации назревала еще с 2014 года.

«К сожалению, Украина была полигоном и центром дезинформации, особенно со стороны РФ. И это касается сегодня не только событий на Донбассе и в оккупированном Крыму, но и практически всех сфер жизни», – отметил руководитель Офиса Президента.

Андрей Ермак представил дипломатам руководителя Центра – Полину Лысенко. По его словам, Центр уже начал свою работу, выстраивает коммуникацию между всеми государственными учреждениями и планирует начать координацию с иностранными партнерами.

«Надеюсь, что Центр станет не только украинским центром противодействия дезинформации, но и международным... Хотим, чтобы наше противодействие и профилактика защищала не только нас, но и наших партнеров. Думаю, что у каждой страны есть свой печальный опыт дезинформации, которая распространяется РФ», – отметил руководитель Офиса Главы государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что работа по противодействию дезинформации велась и раньше, но Президент дал ей толчок, инициировав создание отдельной институции в виде Центра противодействия дезинформации.



Полина Лысенко в свою очередь рассказала о задачах подконтрольного ей органа, его структуре и наглядно продемонстрировала, как будет работать система мониторинга дезинформации.

«Цель создания Центра – акцентировать внимание на важности защиты информационной сферы национальной безопасности Украины, противодействовать пропаганде, деструктивной дезинформации и кампаниям, а также помешать манипуляциям общественным мнением», – отметила руководитель Центра.

По ее словам, основное внимание будет уделено противодействию распространению ложной информации в Интернете и фейков в медиа.

«Мы имеем большое количество информационных атак, и в этих условиях Украина должна быть готова защищать свой суверенитет в данной сфере. Правда будет главным оружием работы Центра», – отметила Полина Лысенко.

Она выразила надежду на эффективное сотрудничество с международными партнерами Украины для привлечения их опыта.