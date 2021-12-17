Начал работу Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации станет эффективным оружием для защиты независимости и безопасности Украины.
Об этом заявил Андрей Ермак на встрече с послами «Большой семерки», Финляндии, Израиля, а также главами представительств ЕС и НАТО во время презентации Центра противодействия дезинформации.
В мероприятии также приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, руководитель Центра противодействия дезинформации Полина Лысенко и заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.
Об этом сообщает сайт президента, 6 апреля.
Андрей Ермак поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и солидарность, которую лидеры государств выражают в разговорах с Президентом Владимиром Зеленским.
Андрей Ермак поблагодарил дипломатов и их страны за поддержку Украины и солидарность, которую лидеры государств выражают в разговорах с Президентом Владимиром Зеленским.
Он рассказал, что идея создания Центра противодействия дезинформации назревала еще с 2014 года.
Андрей Ермак представил дипломатам руководителя Центра – Полину Лысенко. По его словам, Центр уже начал свою работу, выстраивает коммуникацию между всеми государственными учреждениями и планирует начать координацию с иностранными партнерами.
Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что работа по противодействию дезинформации велась и раньше, но Президент дал ей толчок, инициировав создание отдельной институции в виде Центра противодействия дезинформации.
Полина Лысенко в свою очередь рассказала о задачах подконтрольного ей органа, его структуре и наглядно продемонстрировала, как будет работать система мониторинга дезинформации.
По ее словам, основное внимание будет уделено противодействию распространению ложной информации в Интернете и фейков в медиа.
Она выразила надежду на эффективное сотрудничество с международными партнерами Украины для привлечения их опыта.
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