На Закарпатье распространяют антивенгерские листовки

10:38 03 Май Киев, Украина

В закарпатском городе Берегово обнаружены антивенгерские листовки. Злоумышленникам за расклеивание провокационных листовок грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.



Полиция расследует факт нарушения равноправия граждан в Закарпатье, после того как в городе Берегово неизвестные расклеили листовки провокационного характера.

СМИ обращают внимание на ошибки в листовках, что, по их мнению, может свидетельствовать об иностранном следе в данной провокации.

"2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - сообщает полиция Закарпатской области.



Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины – "нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.



На листовках, сделанных на желто-голубом фоне, написан антивенгерский текст с угрозами.



Вместе с тем, местные СМИ обнародовали фото расклеенных листовок и обратили внимание на наличие в них ошибок, что, по мнению СМИ, может свидетельствовать о возможном иностранном следе в данной провокации. СМИ напоминают о поджоге офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде, который совершили граждане Польши. В ходе судебных заседаний они назвали заказчиком Мануэля Оксенрайтера, который работает в офисе депутата популистской, праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Маркуса Фронмайера и является редактором ультраправого издания "Zuerst!".