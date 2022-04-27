На выборах в Черновцах члены избиркома подписали пустые протоколы

12:52 29 ноября Киев, Украина

Грубое нарушение закона произошло во время второго тура местных выборов на должность председателя Черновицкого городского совета. Как сообщила сегодня, 29 ноября, пресс-служба Нацполиции, на одном из избирательных участков члены комиссии по состоянию на 9:00 утра вписали фамилии и подписи членов комиссии в протокол подсчета голосов.

"На спецлинию 102 обратился наблюдатель Гражданской сети Опора и сообщил, что на одном из избирательных участков члены участковой избирательной комиссии расписались в пустых бланках протоколов о подсчете голосов избирателей. Выехав по указанному адресу, следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции опросила заявителя, членов УИК и задокументировала правонарушения", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о фальсификацие, подделке, похищении, повреждении или уничтожении избирательной документации, документации референдума, похищении, повреждении, сокрытии, уничтожении печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума (ч.4 ст.158-3 УК Украины).

Как известно, 29 ноября проходит второй тур местных выборов на должность председателя Черновицкого городского совета. В нем принимают участие кандидаты Роман Кличук (Единая альтернатива) и Виталий Михайлишин (Команда Михайлишина).

В первом туре 25 октября Кличук получил 15 350 голосов избирателей (27,29%), Виталий Михайлишин – 11 998 (21,33%). Активность избирателей составила почти 35%.

Напомним, второй тур выборов в Черновцах был под угрозой срыва. Несколько политических партий сообщили о прекращении полномочий своих членов участковых избирательных комиссий, что ставит под угрозу легитимность комиссий.