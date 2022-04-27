На выборах в Черновцах члены избиркома подписали пустые протоколы

Грубое нарушение закона произошло во время второго тура местных выборов на должность председателя Черновицкого городского совета. Как сообщила сегодня, 29 ноября, пресс-служба Нацполиции, на одном из избирательных участков члены комиссии по состоянию на 9:00 утра вписали фамилии и подписи членов комиссии в протокол подсчета голосов.
Сейчас следователи решают вопрос внесения сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о фальсификацие, подделке, похищении, повреждении или уничтожении избирательной документации, документации референдума, похищении, повреждении, сокрытии, уничтожении печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума (ч.4 ст.158-3 УК Украины).
Как известно, 29 ноября проходит второй тур местных выборов на должность председателя Черновицкого городского совета. В нем принимают участие кандидаты Роман Кличук (Единая альтернатива) и Виталий Михайлишин (Команда Михайлишина).
В первом туре 25 октября Кличук получил 15 350 голосов избирателей (27,29%), Виталий Михайлишин – 11 998 (21,33%). Активность избирателей составила почти 35%.
Напомним, второй тур выборов в Черновцах был под угрозой срыва. Несколько политических партий сообщили о прекращении полномочий своих членов участковых избирательных комиссий, что ставит под угрозу легитимность комиссий.
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