На востоке Украины начался режим полного прекращения огня

Командующий объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев отдал приказ о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. В пресс-службе Командования Объединённых сил Украины подтвердили окончание мероприятий, направленных на его исполнение.
В частности, сообщается следующее:
Кроме того, командование Объединённых сил подтверждает, что изданный приказ о прекращении огня соответствует мерам, которые были определены трёхсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020.
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