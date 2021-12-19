На востоке Украины начался режим полного прекращения огня

13:08 27 Июль Киев, Украина

Командующий объединёнными силами ВС Украины Сергей Наев отдал приказ о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года. В пресс-службе Командования Объединённых сил Украины подтвердили окончание мероприятий, направленных на его исполнение.

В частности, сообщается следующее:

"Согласно решению Трёхсторонней контактной группы от 22 июля 2020. Командование Объединённых сил сообщает, что 26 июля 2020 издан приказ командующего Объединённых сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня".

Кроме того, командование Объединённых сил подтверждает, что изданный приказ о прекращении огня соответствует мерам, которые были определены трёхсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020.