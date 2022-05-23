На утро в Украине остаются обесточенными из-за непогоды 138 населенных пунктов

17 августа в семи областях Украины бушевали грозы, которые сопровождал град и шквальные порывы ветра. Так во Львове, в результате грозы и ураганного ветра были повалены десятки деревьев и подтоплены улицы. Во многих населенных пунктах отключилось электроснабжение.
По состоянию на утро 18 августа, обесточеными в результате осложнения погодных условий остаются 138 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Отключение электроэнергии произошли в семи областям:
- Житомирская - 70 населенных пунктах,
- Киевская - 30,
- Хмельницкая - 24,
- Черниговская - 9,
- Днепропетровская - 2,
- Черновицкая - 2,
- Кировоградская - 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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