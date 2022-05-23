На утро в Украине остаются обесточенными из-за непогоды 138 населенных пунктов

10:12 18 августа Киев, Украина

17 августа в семи областях Украины бушевали грозы, которые сопровождал град и шквальные порывы ветра. Так во Львове, в результате грозы и ураганного ветра были повалены десятки деревьев и подтоплены улицы. Во многих населенных пунктах отключилось электроснабжение.

По состоянию на утро 18 августа, обесточеными в результате осложнения погодных условий остаются 138 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отключение электроэнергии произошли в семи областям:

Житомирская - 70 населенных пунктах,

Киевская - 30,

Хмельницкая - 24,

Черниговская - 9,

Днепропетровская - 2,

Черновицкая - 2,

Кировоградская - 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.