На совершенствование высшего образования в Украине Всемирный банк выделит $200 млн

На усовершенствование качества высшего образования в Украине, Всемирный банк (ВБ) в текущем году выделит 200 млн долларов.
Так, прежде всего финансы будут выделены на модернизацию вузов и научно-исследовательских лабораторий; цифровую инфраструктуру для организации обучения в вузах для обеспечения непрерывности учебного процесса с помощью методов дистанционного обучения; поддержание устойчивости системы и управление изменениями в долгосрочной перспективе.
Также планируется модернизация Автоматизированной системы управления высшим образованием, введение Национального опроса студентов и Единой информационной системы по финансированию исследовательской деятельности вузов на конкурентной основе.
Проект будет внедряться в течение пяти лет.
Также ВБ настаивает на сокращении учебных заведений Украины на 25%.
Также планируется модернизация Автоматизированной системы управления высшим образованием, введение Национального опроса студентов и Единой информационной системы по финансированию исследовательской деятельности вузов на конкурентной основе.
Проект будет внедряться в течение пяти лет.
Также ВБ настаивает на сокращении учебных заведений Украины на 25%.
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