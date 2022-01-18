На совершенствование высшего образования в Украине Всемирный банк выделит $200 млн

11:14 06 Май Киев, Украина

На усовершенствование качества высшего образования в Украине, Всемирный банк (ВБ) в текущем году выделит 200 млн долларов.

"Проект - Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов - будет способствовать улучшению качества в сфере высшего образования, повышению уровня ее соответствия потребностям рынка труда, устойчивости образовательной системы и непрерывности учебного процесса в ситуации пандемии COVID-19", – говорится в пресс-релизе ВБ.

Так, прежде всего финансы будут выделены на модернизацию вузов и научно-исследовательских лабораторий; цифровую инфраструктуру для организации обучения в вузах для обеспечения непрерывности учебного процесса с помощью методов дистанционного обучения; поддержание устойчивости системы и управление изменениями в долгосрочной перспективе.



Также планируется модернизация Автоматизированной системы управления высшим образованием, введение Национального опроса студентов и Единой информационной системы по финансированию исследовательской деятельности вузов на конкурентной основе.



Проект будет внедряться в течение пяти лет.



Также ВБ настаивает на сокращении учебных заведений Украины на 25%.