На следующей неделе в Украине начнут вакцинировать от COVID всех желающих

Пятый этап кампании по вакцинации против COVID-19, когда будут прививать всех желающих от 18 лет, стартует со следующей недели.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Он отметил, что в Украине постепенно увеличиваются темпы вакцинации. За минувшие сутки установлен очередной рекорд – привито от коронавируса 117 тыс. людей. Как и обещал министр здравоохранения Виктор Ляшко, в июле количество вакцинаций вышло почти на 120 тыс. ежедневно.
Он отметил, что в Украине постепенно увеличиваются темпы вакцинации. За минувшие сутки установлен очередной рекорд – привито от коронавируса 117 тыс. людей. Как и обещал министр здравоохранения Виктор Ляшко, в июле количество вакцинаций вышло почти на 120 тыс. ежедневно.
По мнению Радуцкого, потенциал созданной за последнее время сети (500 мобильных бригад, 1200 пунктов вакцинации и более 200 Центров вакцинации) довольно высок, вопрос лишь в желании украинцев.
Он отметил, что на первых этапах прививки проходят наиболее мотивированные люди, которые даже готовы ехать за вакциной в другой город. Теперь, по его словам, врачам придется работать и с "инертной частью общества", поэтому процедуру прививки нужно сделать максимально доступной и удобной.
По его словам, опыт стран ЕС показывает, что вакцинация в аптеках позволяет расширить кампанию по вакцинации, "достучаться" до значительно большего круга людей, особенно это касается провинции.
Он отметил, что предложение еще проходит стадию обсуждения. В ближайшие недели Минздрав определится, насколько эффективным может быть привлечение аптечной сети к вакцинальной кампании в реалиях Украины.
По мнению Радуцкого, сегодня стоит попробовать все без исключения варианты масштабирования вакцинации. Ситуация требует экстраординарных действий и решений, уверен он.
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