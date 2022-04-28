Насколько жестким будет локдаун, ВР решит в эту пятницу

13:52 30 ноября Киев, Украина

Перед тем, как принять решение относительно локдауна , нужно взвесить все аргументы, а для этого необходимо озакомиться с докладом Кабмина Украины, который он предъявит 4 декабря.

Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко , выступая на заседании Согласительного совета в понедельник, 30 ноября.

"Касательно часа вопросов к правительству, конечно, сейчас тема номер один в стране - это медицина, пандемия, возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что… локдаун… должен быть направлен в первую очередь на снижение темпов роста эпидемии и сохранения здоровья каждого украинца...", - сказал Корниенко.

Он добавил, что в парламент будет приглашен весь Кабинет Министров и, в частности, глава Минздрава Максим Степанов - "для ответов на вопросы касательно борьбы с эпидемией и возможных вариантов карантинов, локдаунов".