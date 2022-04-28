Насколько жестким будет локдаун, ВР решит в эту пятницу

Перед тем, как принять решение относительно локдауна, нужно взвесить все аргументы, а для этого необходимо озакомиться с докладом Кабмина Украины, который он предъявит 4 декабря.
Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко, выступая на заседании Согласительного совета в понедельник, 30 ноября.
Он добавил, что в парламент будет приглашен весь Кабинет Министров и, в частности, глава Минздрава Максим Степанов - "для ответов на вопросы касательно борьбы с эпидемией и возможных вариантов карантинов, локдаунов".
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