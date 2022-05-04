На шаг ближе к признанию: COVID-сертификаты в «Дії» прошли техоценку со стороны ЕС

Пока в Украине продолжается бета-тестирование ковидных сертификатов, Минцифры работает над их взаимным признанием с ЕС.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Отмечается, что техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС.
Теперь украинские сертификаты должна признать Еврокомиссия. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами в страны ЕС.
Теперь украинские сертификаты должна признать Еврокомиссия. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами в страны ЕС.
Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, ГПСУ.
Он подчеркнул, что техоценивание было решающим этапом взаимного признания цифровых сертификатов для путешествий. Замминистра отметил, что работа над сертификатами была оценена коллегами из ЕС "очень положительно". "Такие проекты и являются настоящим доказательством интеграции Украины с ЕС", – добавил Выскуб.
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