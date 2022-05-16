На предстоящих переговорах Зеленский и Меркель обсудят Северный поток-2

18:18 11 августа Киев, Украина

Стали известны вопросы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил прес-секретарь президента Сергей Никифоров. Прежде всего Зеленский намерен обсудить вопрос выполнения обязательств, которые Берлин взял на себя в рамках соглашения с США по Северному потоку-2.

"Ангела Мергель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска Северного потока-2 попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал он.

Также стороны обязательно обсудят темы, связанные с безопасностью на Донбассе. В частности, будут говорить и о том, как можно реанимировать мирные переговоры, развивать двусторонние отношения.

"Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", - отметил Никифоров.

При этом он добавил, что пока не известно, примет ли Меркель участие в Крымской платформе.