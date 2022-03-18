На праздничный период с 18 по 28 июня в Украине ввели 21 дополнительный поезд

19:32 18 июня Киев, Украина

Как сообщили сегодня, 18 июня, на сайте Укрзализныци, с сегодняшнего дня вводится 21 дополнительный поезд, поскольку ожидается значительное увеличение пассажиропотока в ближайшие недели, на которые выпадают выходные дни в связи с празднованием Троицы и Дня Конституции.

"С 18 июня по 28 июня уже приобретено более 600 тысяч проездных документов. Для перевозки более полумиллиона пассажиров на праздничные дни назначен 21 дополнительный поезд и 58 дополнительных рейсов, что позволяет предложить пассажирам еще более 50 тысяч мест", – говорится в сообщении.

Также Укрзализныця добавила составы поездов на 64 вагона, что равно вместимости 4 пассажирских поездов.

В компании добавили, что самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются: Киев – Херсон, Киев – Одесса, Киев – Бердянск, Киев – Геническ, Днепр – Одесса, Львов – Одесса, Харьков – Одесса, Харьков – Херсон.

Кроме того, Укрзализныця с 3 июля открывает продажи билетов на поезд Интерсити Киев – Одесса – Киев. Поезд Тарпан по тому же маршруту будет курсировать с 26 июня, ежедневно до конца лета.