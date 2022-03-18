На праздничный период с 18 по 28 июня в Украине ввели 21 дополнительный поезд

Как сообщили сегодня, 18 июня, на сайте Укрзализныци, с сегодняшнего дня вводится 21 дополнительный поезд, поскольку ожидается значительное увеличение пассажиропотока в ближайшие недели, на которые выпадают выходные дни в связи с празднованием Троицы и Дня Конституции.
Также Укрзализныця добавила составы поездов на 64 вагона, что равно вместимости 4 пассажирских поездов.
В компании добавили, что самыми популярными направлениями на праздники для украинцев традиционно являются: Киев – Херсон, Киев – Одесса, Киев – Бердянск, Киев – Геническ, Днепр – Одесса, Львов – Одесса, Харьков – Одесса, Харьков – Херсон.
Кроме того, Укрзализныця с 3 июля открывает продажи билетов на поезд Интерсити Киев – Одесса – Киев. Поезд Тарпан по тому же маршруту будет курсировать с 26 июня, ежедневно до конца лета.
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