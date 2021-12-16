На неподконтрольные территории прибыл груз гуманитарной помощи из РФ

30 июля на оккупированные территории Донбасса прибыл 97-й по счету гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации. Как пишут сепаратистские СМИ, в так называемые ЛНР и ДНР доставлено около 65 тонн лекарств для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, вакцины для проведения плановых прививок, а также расходные материалы для гемодиализа.

Примечательно, что в предыдущий раз гумконвой приезжал в Донецк и Луганск 19 декабря прошлого года.

Некоторые политические эксперты выразили обеспокоенность, что после получения гумконвоя, могут возобновиться обстрелы.