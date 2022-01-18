На Луганщине погасили огонь, а на Харьковщине – локализовали

10:22 05 Сентябрь Киев, Украина

Борьба с масштабными пожарами в Харьковской и Луганской областях продолжается. К сожалению, сухая жаркая погода и ветры осложняют работу пожарных подразделений. По сегодняшней утренней сводке ГСЧС, около с.Болотене Станично-Луганского района потушено очаговое возгорание сухостоя травы. На Харьковщине возле с.Воробьевка Двуречанского района удалось локализовать лесной пожар. вблизи села ликвидировано, а пожар в лесном массиве вблизи села в Харьковской области локализовано.

В частности, пожары сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с.Лобачево и с.Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализованы. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы. По состоянию на 7:00 утра угрозы населенным пунктам нет.

Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечено 200 человек и 53 единиц техники, из них от ГСЧС 167 человек личного состава и 38 единиц техники.

В свою очередь, на Харьковщине пожар в лесном массиве вблизи села Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября, локализован. Общая площадь пожара составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

"По состоянию на 5 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметру", – говорится в сообщении.

К тушению привлекались 205 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8, которым 4 сентября осуществлено 12 сбросов воды (24 т).

Напомним, что ранее на Харьковщине из-за пожаров объявили ЧС. Присвоение пожарам статуса чрезвычайной ситуации будет способствовать получению компенсаций жителями за сгоревшее жилье.