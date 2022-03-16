На карантине в Новой Зеландии: российские и украинские моряки стали заложниками COVID-19

18:06 20 октября Киев, Украина

Группа из 440 моряков из Украины и России попали в изоляцию в новозеландском городе Крайстчерч. Они размещены в гостинице Sudima. Об этом сообщает портал ODT со ссылкой на министерство здравоохранения Новой Зеландии, во вторник, 20 октября.