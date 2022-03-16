На карантине в Новой Зеландии: российские и украинские моряки стали заложниками COVID-19

Группа из 440 моряков из Украины и России попали в изоляцию в новозеландском городе Крайстчерч. Они размещены в гостинице Sudima. Об этом сообщает портал ODT со ссылкой на министерство здравоохранения Новой Зеландии, во вторник, 20 октября.
Группа моряков прилетели в Новую Зеландию двумя авиарейсами из Москвы и транзитом через Сингапур.
У 11 человек из этой группы обнаружили коронавирус, несмотря на предыдущие отрицательные тесты, с которыми они прилетели. Кроме того, ситуация с состоянием здоровья еще 14 моряков остается под вопросом – проводится проверка. Вся группа находится на карантине.
"Принимаются все соответствующие меры в области здравоохранения. На объектах придерживаются строгих процессов профилактики и контроля, чтобы минимизировать риск для населения и персонала", – заявили в министерстве.
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