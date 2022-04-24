На Херсонщине обнаружена наркоплантация c рекордным посевом конопли

15:44 26 июля Киев, Украина

На территории заброшенной птицефермы недалеко от села Преображенка в Херсонской области, правоохранители обнаружили рекордный посев конопли стоимостью более 300 миллионов гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники.





Вдоль грядок с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. Для выявления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню с вооруженным охранником.

Правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к выращиванию конопли в большом количестве. Всего было изъято 34 700 кустов наркосодержащих растений.

Полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, подозреваемых в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений.

Продолжаются необходимые следственно-розыскные мероприятия. Устанавливаются владелец земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья.