На границе началась совместная спецоперация Украины и Беларуси

18:51 31 Июль Киев, Украина

На украинско-белорусской границе началась ежегодная спецоперация, которая проводится по договоренности пограничных ведомств двух стран. В Госпогранслужбе Украины рассказали о том, что она будет длиться три месяца и завершится в конце октября.

«В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция Зубр-2020... Нынешние меры продлятся до конца октября», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отмечается, что такая спецоперация проводится ежегодно по договоренности пограничных ведомств.

После подготовительного сейчас проходит основной этап операции: происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице.

«Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация», – добавили пограничники.

На уровне пограничных отрядов происходит регулярный обмен информацией.

Кроме того, вчера пограничники Беларуси сообщили ГПСУ об усилении пограничного режима на общем участке границы. В частности, белорусские пограничники принимают дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.

Напомним, вчера Украина и Беларусь договорились об усилении пограничного режима, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах.