На границе началась совместная спецоперация Украины и Беларуси

На украинско-белорусской границе началась ежегодная спецоперация, которая проводится по договоренности пограничных ведомств двух стран. В Госпогранслужбе Украины рассказали о том, что она будет длиться три месяца и завершится в конце октября.
Отмечается, что такая спецоперация проводится ежегодно по договоренности пограничных ведомств.
После подготовительного сейчас проходит основной этап операции: происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице.
На уровне пограничных отрядов происходит регулярный обмен информацией.
Кроме того, вчера пограничники Беларуси сообщили ГПСУ об усилении пограничного режима на общем участке границы. В частности, белорусские пограничники принимают дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе.
Напомним, вчера Украина и Беларусь договорились об усилении пограничного режима, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в обеих странах.
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