На финансирование медицины правительство выделило 160 млрд грн

"Основное увеличение расходов припадает на медицину и образование. В 2021 году в Украине будут рекордные расходы на медицину в объеме практически 160 млрд грн, на 30 млрд грн больше, чем в этом году, и почти на 65 млрд больше, чем в 2019-м. За два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%", - сказал он в ходе заседания правительства в Киеве в среду.