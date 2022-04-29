Венецианская комиссия даст заключение по запросу Зеленского после 7 декабря  

10:11 01 декабря Киев, Украина

В пресс-службе Венецианской комиссии,1 ноября сообщили, что направленные 25 ноября запросы главы Украины Владимира Зеленского с просьбой о проведении срочной оценки конституционной ситуации и антикоррупционного законодательства, комиссия рассмотрит и даст заключение уже на следующей неделе.

"После виртуальных встреч с властями и заинтересованными сторонами оба заключения будут опубликованы на неделе после 7 декабря и впоследствии представлены на 125-м пленарном заседании 11–12 декабря для утверждения, ожидается, что рассмотрение украинского вопроса состоится с 11:30 до 12:00 по местному времени", - сказано в сообщении.

В письме председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио Зеленский отметил, что последние решения КС относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.



Он попросил комиссию с просьбой дать заключение о принятии решения судьями КС при наличии возможного конфликта интересов, о соблюдении судом процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.



Зеленский попросил комиссию рассмотреть его обращение в ускоренном режиме, "ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса".



Венецианская комиссия – ее официальное название Европейская комиссия за демократию через право – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Ее сессии проходят в Венеции, отсюда и неофициальное название комиссии.