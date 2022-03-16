На двух россиян и подразделение ГРУ наложены санкции ЕС

18:44 22 октября Киев, Украина

Против двух граждан России и ГРУ России Европейским Союзом и правительством Великобритании введены санкции и предъявлены обвинения в участии в кибератаке на Бундестаг в 2015 году.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет сегодня ввел ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года. Эта кибератака была нацелена на информационную систему парламента и повлияла на ее способность функционировать в течение нескольких дней. Был похищен значительный объем данных, а также затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Санкции вводятся в отношении Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина.



Аналогичное решения приняла Великобритания.



Напомним, хакер под ником Scaramouche 8 мая 2015 года в результате кибератаки на компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель получил доступ к двум ее электронным почтовым адресам.



Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российская военная разведка. При этом 5 мая генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, обвинив его в причастности к кибератаке на сети бундестага.



Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.