На двух россиян и подразделение ГРУ наложены санкции ЕС

Против двух граждан России и ГРУ России Европейским Союзом и правительством Великобритании введены санкции и предъявлены обвинения в участии в кибератаке на Бундестаг в 2015 году.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Санкции вводятся в отношении Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина.
Аналогичное решения приняла Великобритания.
Напомним, хакер под ником Scaramouche 8 мая 2015 года в результате кибератаки на компьютер канцлера Германии Ангелы Меркель получил доступ к двум ее электронным почтовым адресам.
Следствие считает, что за хакерской атакой стоит российская военная разведка. При этом 5 мая генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, обвинив его в причастности к кибератаке на сети бундестага.
Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.
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