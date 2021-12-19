На довыборах в ВР в Ивано-Франковской области победил Василий Вирастюк

09:35 04 Апрель Киев, Украина

Наконец-то закончился подсчет голосов на довыборах в ВР на Прикарпатьи. С минимальным отрывом победу одержал силач-спортсмен Вирастюк. Депутатом Верховной Рады от 87-ого избирательного округа в Ивано-Франковской области избран кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Обработано 100% протоколов.

За Василия Вирастюка проголосовал 31,25% избирателей (15 076 голосов).

За кандидата от партии За майбутнє Александра Шевченко свои голоса отдали 29,69% проголосовавших (14 327 голосов).

Руслан Кошулинский от партии Всеукраинское объединение Свобода набрал 28,86% (13 927 голосов).

Как сообщалось ранее, на Прикарпатье спецназ окружил помещение окружкома. Всех, кто не имел отношения к избирательному процессу, выводили из помещения.

До этого стало известно, что Верховная Рада назначила дату выборов мэра Харькова. Они состоятся в октябре текущего года. ЦИК должен определить объем бюджетных расходов для этого.