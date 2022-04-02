На Донбассе погиб украинский боец, еще трое военнослужащих получили ранения

07:17 06 июля Киев, Украина

Вчера, 5 июля вследствие вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое бойцов получили ранения. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) собирает заседание.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации.

"Вчера, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью., трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.



На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.



Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего майора Бродовского Богдана Витальевича, заместителя начальника тыла логистики бригады.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на обострение ситуации на Донбассе, которое привело к гибели военнослужащих.



Как отметили в делегации, самым опасным является то, что под обстрелы пророссийских боевиков попадают еще и населенные пункты, в частности, Авдеевка. Кроме того, на Донбассе из-за нарушения режима прекращения огня гибнут украинские военные.

"Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, украинская делегация в ТКГ начнет сегодня свое заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", - заявили в пресс-службе делегации.

Кроме того, как отметили в делегации, вопрос грубых нарушений режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках нормандского формата.