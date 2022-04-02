На Донбассе погиб украинский боец, еще трое военнослужащих получили ранения

Вчера, 5 июля вследствие вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое бойцов получили ранения. Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) собирает заседание.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации.
Как отмечается, украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего майора Бродовского Богдана Витальевича, заместителя начальника тыла логистики бригады.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на обострение ситуации на Донбассе, которое привело к гибели военнослужащих.
Как отметили в делегации, самым опасным является то, что под обстрелы пророссийских боевиков попадают еще и населенные пункты, в частности, Авдеевка. Кроме того, на Донбассе из-за нарушения режима прекращения огня гибнут украинские военные.
Кроме того, как отметили в делегации, вопрос грубых нарушений режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках нормандского формата.
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